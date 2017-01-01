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В Вешняках по улицам района бегает лось

Автор:
Sander_man
Дата публикации:
14:25
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На востоке Москвы сотрудники полиции пытаются поймать лося.

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