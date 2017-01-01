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Главная  /  Репортажи  /  Упавшее дерево повредило а/м "BMW" в центре Москвы

Упавшее дерево повредило а/м "BMW" в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:13
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15 сентября днём в центре Москвы в районе Хамовники произошло ЧП. Из-за резкого порывистого ветра в Староконюшенном переулке произошло падение дерева. При падении дерево повредило припаркованный а/м "БМВ Х1". Владелица автомобиля вызвала на место происшествия сотрудников полиции и представителей коммунальных служб. После оформления происшествия, сотрудники коммунальных служб принялись производить распил дерева. Упавшее дерево частично перекрыло проезжую часть. Автомобилисты двигающиеся в направлении улицы Пречистенка были вынуждены искать пути объезда.

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