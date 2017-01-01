"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Страстном бульваре высадили новые деревья

На Страстном бульваре высадили новые деревья

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:37
  • 15
  • 0

На Страстном бульваре посадили новые деревья.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
17:19 | Max_019
Пьяный водитель устроил ДТП в Сигнальном проезде: 1 человек пострадал
6 0
17:13 | LaimeLaim
Новые скамейки появились на Тверской улице
45 0
03.09 17:29 | LaimeLaim
Кронирование деревьев на Тверской улице
47 2
15.06 16:05 | LaimeLaim
Высадка летних цветов в Александровском саду