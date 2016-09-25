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В сквере на Страстном бульваре установили уличные камеры

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:38
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В сквере на Страстном бульваре на уличных фонарях установили камеры. На каждом фонаре установлена камера.

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