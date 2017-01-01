Один человек погиб в ДТП на 42 км МКАД

Автор: Разведчик Дата публикации: 16:50

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Автомобиль Дэу врезался в стоящий грузовик МАЗ. Дэу двигалась по внешнему радиусу МКАД в сторону Калужского шоссе. Напротив района Теплый Стан, на 42 километре дороги, водитель Дэу на большой скорости стал обгонять поток автомобилей справа, по технической полосе. Затем иномарка вернулась в первую полосу, догнала фуру и стала снова перестраиваться на техническую полосу для обгона. Водитель Дэу, выполняя резкий и слепой обгон справа, слишком поздно заметил припаркованный грузовик МАЗ. В результате иномарка не тормозя врезалась в заднюю часть МАЗа и загорелась. Находившийся за рулем Дэу водитель скончался мгновенно от тяжелой травмы головы. Очевидцы при помощи воды и огнетушителей потушили легковушку. Позднее на место аварии прибыли спасатели ЦСООР "Лидер", медики, полицейские и наряды ДПС. Движение по трем полосам из 5 пришлось перекрыть на время следственных действий и аварийно-спасательных работ. Ве причины аварии и обстоятельства будут установлены после проведения расследования.