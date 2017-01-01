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Шквалистый ветер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:11
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В столице целый день наблюдаются сильные порывы ветра. Опавшая листва закручивается на тротуаре, ветер гонит облака по небу временами идёт дождь.

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