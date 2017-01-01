"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пьяный водитель устроил ДТП в Сигнальном проезде: 1 человек пострадал

Пьяный водитель устроил ДТП в Сигнальном проезде: 1 человек пострадал

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:19
  • 14
  • 0

Днём 15 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Сигнальном проезде, напротив дома 19, столкнулись 4 автомобиля: "Jeep Grand Cherokee", "Волга", "Toyota RAV4" и "Mitsubishi Outlander". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Волга" двигался по Нововладыкинскому проезду в сторону Алтуфьевского шоссе. Водитель прижался правее и начал совершать поворот налево, в гаражный кооператив. При этом он не пропустил встречный автомобиль "Jeep". Произошло столкновение. Внедорожник ударил "Волгу" в заднюю дверь, после чего "Волгу" отбросило на припаркованный автомобиль "Тойота". Та, в свою очередь, от удара продвинулась вперёд и ударила автомобиль "Mitsubishi". В результате аварии пострадали 2 человека: водитель и пассажир из автомобиля "Волга". После осмотра бригадой медиков водитель от госпитализации отказался, пассажира увезли в больницу. Как показал алкотестер, водитель автомобиля "Волга" находился в состоянии алкогольного опьянения.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:13 | LaimeLaim
Новые скамейки появились на Тверской улице
184 0
16:50 | Разведчик
Один человек погиб в ДТП на 42 км МКАД
118 1
01:34 | denis947
Четыре человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы