Пьяный водитель устроил ДТП в Сигнальном проезде: 1 человек пострадал

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Днём 15 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Сигнальном проезде, напротив дома 19, столкнулись 4 автомобиля: "Jeep Grand Cherokee", "Волга", "Toyota RAV4" и "Mitsubishi Outlander". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Волга" двигался по Нововладыкинскому проезду в сторону Алтуфьевского шоссе. Водитель прижался правее и начал совершать поворот налево, в гаражный кооператив. При этом он не пропустил встречный автомобиль "Jeep". Произошло столкновение. Внедорожник ударил "Волгу" в заднюю дверь, после чего "Волгу" отбросило на припаркованный автомобиль "Тойота". Та, в свою очередь, от удара продвинулась вперёд и ударила автомобиль "Mitsubishi". В результате аварии пострадали 2 человека: водитель и пассажир из автомобиля "Волга". После осмотра бригадой медиков водитель от госпитализации отказался, пассажира увезли в больницу. Как показал алкотестер, водитель автомобиля "Волга" находился в состоянии алкогольного опьянения.