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Исчезнуть, чтобы выжить: в московском зоопарке открывается выставка «Гении маскировки»

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
17:56
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16 сентября в Московском зоопарке открывается мультимедийная научно-просветительская выставка «Гении маскировки. Мимикрия: исчезнуть, чтобы выжить», посвященная биологическим механизмам маскировки в живой природе. Выставка открыта для посетителей на Новой территории в павильоне ЗооДепо с 16 сентября по 30 октября, кассы павильона работают ежедневно с 9.00 до 17.30. Стоимость билетов на выставку для взрослых - 200 рублей, для льготных категорий - 100 рублей.

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