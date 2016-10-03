В Калининграде памятный знак о Советско-Польской дружбе превратился в заброс

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В Калининграде уличное общественное место (место для прогулок и отдыха), где установлен памятный знак о Советско-Польской дружбе, превратилось в самый настоящий заброс. Несмотря на это на табличке написано, что данный знак и, видимо, данное место, охраняется государством. Знак установлен в 1977 году, равно как и само место, видимо, также благоустроено в 1977 году. Вероятно, прошедшие все 40 лет, с того времени, так и не проводилась реконструкция данного общественного места. Плитка и скамейки почернели, всё поросло мхом, местами просела земля. Выглядит атмосферно, но в то же время ужасно, так как это не какой нибудь мёртвый город, а простое общественное место для прогулок, с лавочками и клумбами, почти в центре Калининграда, недалеко от южного вокзала.