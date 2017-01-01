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Машина чудом не задела группу пешеходов на переходе в Таганроге

Автор:
Dmitri Vladimirovich
Дата публикации:
14:18
  • 11
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Машина чудом не задела группу пешеходов на переходе в Таганроге.

  • 11
  • 0

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