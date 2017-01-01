Лось на дороге в Вешняках создал пробку

Автор: juse13 Дата публикации: 22:09

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Лось оказался в Москве на проезжей части на улице Вешняковская. Сотрудники полиции отчаянно пытались помочь лосю и устранить пробку, созданную его появлением.