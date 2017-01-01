На улице Интернациональная в Калининграде автомобиль "Фольксваген" сбил пешехода

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В Калиниграде, на улице Интернациональная, напротив дома номер 39, автомобиль "Фольксваген" сбил пешехода. От удара пешеход упал на асфальт. На место были вызваны Скорая помощь и полиция. Первой приехала ДПС, а через 1 минуту прибыла карета Скорой помощи. Пострадавшего пешехода сразу погрузили на носилки и в Скорую. Движение на данной улице затруднено. Примечательно, что в данном месте отсутствует пешеходный переход и также нет никакого уличного освещения. Пешеход в темноте на свой страх и риск пересекал проезжую часть в неустановленном месте и был сбит автомобилем.