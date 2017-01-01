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Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22:55
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек. На дублёре Каширского шоссе, напротив дома № 146, рейсовый автобус № 296 следовавший без пассажиров в 16-й автобусный парк совершил наезд на пешехода. По предварительной версии, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автобуса поздно заметил пешехода, вышедшего внезапно из-за припаркованного грузовика и сбил его, от полученных травм пострадавший скончался на месте. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Окончательные причины ДТП установит следствие.

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