Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек. На дублёре Каширского шоссе, напротив дома № 146, рейсовый автобус № 296 следовавший без пассажиров в 16-й автобусный парк совершил наезд на пешехода. По предварительной версии, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автобуса поздно заметил пешехода, вышедшего внезапно из-за припаркованного грузовика и сбил его, от полученных травм пострадавший скончался на месте. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Окончательные причины ДТП установит следствие.