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Бабочки в Твери

Автор:
elenacarmen710
Дата публикации:
23:06
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Первая половина недели в Твери выдалась по-летнему теплой и в лесо-парковой зоне города можно было полюбоваться множеством красивых бабочек.

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