Реконструкция Высокого моста в Калининграде: движение откроют в ноябре

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"Движение на Высоком мосту откроют в ноябре. Об этом заявил мэр города Александр Ярошук. К концу сентября строители уже должны убрать металлические профили, сдерживающий напор воды. Сейчас они уже обрамляют опоры гранитом. Всё идет по плану, который мы установили на совещании. Ребята справятся. Но, мы временно откроем только автомобильное движение, потому что работы по строительству туннеля ещё не закончены." Текст с портала "Типичный Калининград" (https://vk.com/typikal)