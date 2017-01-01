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Главная  /  Репортажи  /  Реконструкция Высокого моста в Калининграде: движение откроют в ноябре

Реконструкция Высокого моста в Калининграде: движение откроют в ноябре

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:36
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"Движение на Высоком мосту откроют в ноябре. Об этом заявил мэр города Александр Ярошук. К концу сентября строители уже должны убрать металлические профили, сдерживающий напор воды. Сейчас они уже обрамляют опоры гранитом. Всё идет по плану, который мы установили на совещании. Ребята справятся. Но, мы временно откроем только автомобильное движение, потому что работы по строительству туннеля ещё не закончены." Текст с портала "Типичный Калининград" (https://vk.com/typikal)

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