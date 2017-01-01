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Главная  /  Репортажи  /  Иномарка сбила пешехода в Шипиловском проезд в Москве

Иномарка сбила пешехода в Шипиловском проезд в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
00:59
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Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. В Шипиловском проезде, напротив дома № 39, автомобиль "Сузуки" совершил наезд на пешехода. Пешеход переход дорогу по регулируемому пешеходному переходу, водитель автомобиля не успел затормозить и сбил человек. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Пострадавшего после оказания помощи госпитализировали в больницу города. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

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