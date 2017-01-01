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Автомобиль сбил беременную женщину с ребёнком и скрылся с места ДТП на улице Подольских Курсантов

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:00
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Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, в котором травмы получили 2 человека. На улице Подольских Курсантов, напротив дома № 15, неустановленный автомобиль сбил беременную женщину и ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. На место прибыло две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Пострадавших после осмотра госпитализировали в больницы города. Ведётся розыск скрывшегося автомобиля.

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