Автомобиль сбил беременную женщину с ребёнком и скрылся с места ДТП на улице Подольских Курсантов

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Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, в котором травмы получили 2 человека. На улице Подольских Курсантов, напротив дома № 15, неустановленный автомобиль сбил беременную женщину и ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. На место прибыло две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Пострадавших после осмотра госпитализировали в больницы города. Ведётся розыск скрывшегося автомобиля.