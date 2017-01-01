Загорание автомобилей на западе столицы

Автор: Татьяна Литвинова Дата публикации: 01:49

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Сегодня ночью в Москве на улице Авиаторов возле дома 12 произошло загорание автомобилей на парковке рядом с магазином "Пятёрочка".