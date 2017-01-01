Инсталляция « Осень» китайского художника Цая Гоцяна перед входом в ГМИИ им. А. Пушкина

Автор: Uwis Дата публикации: 12:14

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Инсталляция « Осень» китайского художника Цая Гоцяна перед входом в ГМИИ им. А. Пушкина.