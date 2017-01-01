Всероссийский день бега стартовал в Тушино
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:13
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Центральной площадкой Всероссийского дня бега стал Тушинский парк. В этом году о своей готовности принять участие в «Кроссе нации» заявили 84 региона России. Самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие — Всероссийский день бега «Кросс нации» — пройдет 16 сентября в 84 регионах России. В столице центральной площадкой станет Тушинский парк. Девиз праздника бега — «За здоровьем в парки и на спортплощадки». Массовый старт (дистанция 1000 метров) стартовал в 11:15. В 11:30 начались забеги для определенных возрастных групп на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 6000 метров. Церемонию награждения проведут в 15:00.
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