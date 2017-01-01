Жители подмосковного Фрязино против сноса стадиона

Автор: Аноним Дата публикации: 00:56

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Администрация города Фрязино хочет снести хороший стадион, на котором люди со всего микрорайона занимаются спортом и построить вместо стадиона школу. Хотя рядом в двух шагах поля, заросшие бурьяном, которые находятся на территории Щёлковского района и там при желании можно было бы построить хоть 5 школ. Но видимо Щёлковский район находится на территории другого государства и намного проще снести стадион. Люди собрали уже более 1800 подписей в защиту стадиона, но властей это пока не останавливает. Жителям остается только надеяться предотвратить новый виток градостроительных парадоксов во Фрязино, поскольку в планах есть строительство нового стадиона на месте уникальной берёзовой рощи.