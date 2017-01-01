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Автоэксперт рассказал о ремонте Ленинградского шоссе

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
14:09
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Андрей Осипов - независимый автоэксперт и автомобильный обозреватель. Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров. На участке Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево начали менять асфальт. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие, а после этого будут укладывать новое. Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров.

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