Автоэксперт рассказал о ремонте Ленинградского шоссе

Автор: reporterA94 Дата публикации: 14:09

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Андрей Осипов - независимый автоэксперт и автомобильный обозреватель. Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров. На участке Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево начали менять асфальт. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие, а после этого будут укладывать новое. Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров.