В Москве открыли 13-метровую буддийскую ступу

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Представители столичной буддийской общины и иностранные гости 16 сентября открыли 13-метровую ступу Просветления на территории строящегося буддийского храма в районе Отрадное. Освящение ступы провёл Кунделинг Ринпоче. Распоряжение мэра Москвы о возведении храмового комплекса и ступы в Отрадном было подписано ещё в 2000 году. В конце октября 2014 года Московская община буддистов получила официальное разрешение на строительство и все сопутствующие документы. В феврале 2015 года рядом со стройплощадкой будущего храма была открыта "Пагода рая".