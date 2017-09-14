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Главная  /  Репортажи  /  Вечерний футбол в Тихвине "Триумф", Тихвин - "Легион-47", Пикалево 4 - 4 14.09.2017 г. Тихвин

Вечерний футбол в Тихвине "Триумф", Тихвин - "Легион-47", Пикалево 4 - 4 14.09.2017 г. Тихвин

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:33
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После рабочего дня 14.09.2017 г тихвинская команда "Триумф" принимала гостей из соседнего города Пикалево. Триумф хозяев длился недолго - играли "мяч в мяч" - и закончили ничьей 4 - 4. Кроме самого факта интересной игры отмечу, что она и не могла быть скучной. Ведь на этом уникальном в Ленинградской области стадионе (других просто пока нет) первые два года набирала опыта "команда из Ленинградской области" - нынешний участник Премьерлиги РФ ФК "Тосно" (свой пока не скоро появится). И мы были свидетелями поражений на этом наигранном поле именитых команд: "Урал" (Екатеринбург), "Крылья Советов" (Самара), "Амкар" (Пермь), "Анжи", Махачкала. Вот и надеемся, что большой футбол вернется в Тихвин.

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