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Главная  /  Репортажи  /  Самосвал вылетел в кювет на трассе М4 в Домодедово

Самосвал вылетел в кювет на трассе М4 в Домодедово

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:10
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В Домодедовском районе Подмосковья на трассе М4 "Дон" вблизи города Домодедово произошло ДТП. Самосвал, груженный камнями, пробил ограждение и вылетел в кювет, где перевернулся на бок. Груз высыпался из кузова. Водитель к счастью серьезно не пострадал. С помощью крана самосвал удалось поставить на колеса, но вытащить на дорогу не получается. К месту аварии выслали дополнительную спецтехнику. Движение в сторону области по трассе серьезно затруднено.

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