Самосвал вылетел в кювет на трассе М4 в Домодедово

Автор: denis947 Дата публикации: 19:10

23

23 0

В Домодедовском районе Подмосковья на трассе М4 "Дон" вблизи города Домодедово произошло ДТП. Самосвал, груженный камнями, пробил ограждение и вылетел в кювет, где перевернулся на бок. Груз высыпался из кузова. Водитель к счастью серьезно не пострадал. С помощью крана самосвал удалось поставить на колеса, но вытащить на дорогу не получается. К месту аварии выслали дополнительную спецтехнику. Движение в сторону области по трассе серьезно затруднено.