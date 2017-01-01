Прохладный день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16.09 22:21

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В столице значительно похолодало, днём воздух едва прогрелся до +15С. После пятничной непогоды в Москва-реке плавают брёвна и оторванные от деревьев ветки.