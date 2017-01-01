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Главная  /  Репортажи  /  Горит сено в селе Позариха Свердловской области

Горит сено в селе Позариха Свердловской области

Автор:
RRaven
Дата публикации:
14:14
  • 15
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В селе Позариха Каменского района горит собранное сено.

  • 15
  • 0

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