Электропоезд сбил двух человек на платформе Нижние Котлы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16.09 22:29
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На Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД), около станции «Нижние Котлы» под поезд попали два человека, один из них скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На железнодорожном переезде в районе станции «Нижние Котлы» произошел наезд поезда на двоих человек. Один из них скончался, другой получил травмы», - отметил источник.
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