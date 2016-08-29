Электропоезд сбил двух человек на платформе Нижние Котлы

Автор: denis947 Дата публикации: 16.09 22:29

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На Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД), около станции «Нижние Котлы» под поезд попали два человека, один из них скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На железнодорожном переезде в районе станции «Нижние Котлы» произошел наезд поезда на двоих человек. Один из них скончался, другой получил травмы», - отметил источник.