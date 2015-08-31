"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Шоу каскадеров «Русский Форсаж»

Шоу каскадеров «Русский Форсаж»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:00
  • 14
  • 0

Яркое и зрелищное шоу каскадеров прошло в Парке кино приключений «Мастер Панин». Для зрителей и в подарок столице был совершен прыжок с высоты 70 метров, и совершенно необычный рекорд двумя каскадерами в тандеме в полном акробатическом синхроне, такого еще никто не делал раньше. В программе было много огня и опасных трюков, которые не стоит повторять в жизни. Среди каскадеров была и девушка, которая бесстрашно исполнила трюк с огнем. Неожиданность и получение полного адреналина для зрителей, это прекрасные мгновения увидеть профессионализм при выполнении трюков и ощутить себя в самом центре действий.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
00:48 | Аноним
Кот крутит спиннер в Москве
418 1
31.08.2015 16:28 | Denis18rus
Курьёз на выступлении во время шоу каскадёров в Ижевске