Шоу каскадеров «Русский Форсаж»

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:00

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Яркое и зрелищное шоу каскадеров прошло в Парке кино приключений «Мастер Панин». Для зрителей и в подарок столице был совершен прыжок с высоты 70 метров, и совершенно необычный рекорд двумя каскадерами в тандеме в полном акробатическом синхроне, такого еще никто не делал раньше. В программе было много огня и опасных трюков, которые не стоит повторять в жизни. Среди каскадеров была и девушка, которая бесстрашно исполнила трюк с огнем. Неожиданность и получение полного адреналина для зрителей, это прекрасные мгновения увидеть профессионализм при выполнении трюков и ощутить себя в самом центре действий.