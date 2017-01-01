На 77 км МКАД в результате ДТП перевернулся автомобиль

Автор: Стрелец Дата публикации: 00:58

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Около 23 часов на внешней стороне МКАД, в районе 77 км столкнулись два автомобиля. Один из них, KIA, загорелся, а другой перевернулся. Со слов очевидцев отечественный автомобиль подрезали. Виновник скрылся, а водитель автомобиля не справился с управлением, резко затормозил и в него врезался автомобиль KIA. Пострадавших в ДТП нет. В районе ДТП образовалась многокилометровая пробка. Причины и виновника ДТП выявит группа разбора.