Международный фестиваль фейерверков проходит в Зеленоградске Калининградской области

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Международный фестиваль фейерверков проходит в Зеленоградске Калининградской области. В эту субботу участвовали две страны: Португалия и Хорватия. Салюты запускаются с волнореза над морем. Многие зрители, по завершению, обсуждали фейерверки и говорили, что салют Португалии понравился больше, чем салют Хорватии. Фейерверки запускаются каждую субботу до 30 сентября. Помимо салютов проводится дискотека под открытым небом.