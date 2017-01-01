Международный фестиваль фейерверков проходит в Зеленоградске Калининградской области
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 10:39
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- 21
Международный фестиваль фейерверков проходит в Зеленоградске Калининградской области. В эту субботу участвовали две страны: Португалия и Хорватия. Салюты запускаются с волнореза над морем. Многие зрители, по завершению, обсуждали фейерверки и говорили, что салют Португалии понравился больше, чем салют Хорватии. Фейерверки запускаются каждую субботу до 30 сентября. Помимо салютов проводится дискотека под открытым небом.
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