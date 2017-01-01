На Алтуфьевском шоссе полностью сгорел автомобиль

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Утром 17 сентября на северо-востоке столицы сгорел автомобиль "Volkswagen". Всё произошло у дома 106 на Алтуфьевском шоссе, прямо у МКАД. В пожарную охрану поступил звонок о загорании автомобиля. К приезду пожарных расчётов автомобиль был полностью объят пламенем. Пожарные в считанные минуты потушили автомобиль. Пострадавших нет. Одной из версией является поджог. Точную причину установят дознаватели.