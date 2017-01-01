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На Алтуфьевском шоссе утром сгорел автомобиль

Автор:
Hummel
Дата публикации:
12:57
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Возгорание легкового авто на Алтуфьевском шоссе у самой развязки с МКАДом.

  • 22
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