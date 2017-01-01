Тысячи велосипедистов принимают участие в осеннем велопараде в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 12:50

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Тысячи велосипедистов принимают участие в осеннем велопараде. Сегодня проходит московский велопарад, открывающий европейскую неделю мобильности (акция, призывающая горожан пересесть с личных автомобилей на общественных транспорт и велосипеды. Парад проходит по десяткам перекрытых столичных улиц и набережных. Коллона велосипедистов в сопровождении сотрудники ГИБДД проехала по Лефортовской набережной.