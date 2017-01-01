На северо-востоке столицы столкнулись 2 автомобиля

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Днём 17 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На перекрёстке улиц Ботанической и Академика Королёва столкнулись 2 автомобиля: "Hyundai Solaris" и "Audi". Со слов очевидцев, автомобиль "Ауди" ехал по Ботанической улице в сторону центра. На перекрёстке с улицей Академика Королёва, слева, выехал автомобиль "Hyundai". Автомобили столкнулись. В результате ДТП, к счастью, никто серьёзно не пострадал - в автомобиле "Ауди" сработали подушки безопасности. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Виновным в ДТП признают водителя автомобиля "Hyundai". Из-за огороженных по середине дороги ремонтных работ он не убедился в безопасности манёвра и при движении прямо не пропустил автомобиль "Ауди", который двигался по главной дороге. Автомобили получили различные механические повреждения.