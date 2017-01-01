Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком

10

10 0

Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком. Это можно понять по сильно засыпанному местами променаду (деревянный трап), который простирается вдоль береговой линии. В некоторых местах променад не засыпан, так как рядом стоят заградительные плетёные заборчики. Сейчас середина сентября, но погода продолжает радовать, поэтому ещё есть отдыхающие на море, которые в основном созерцают красоту Балтийского моря. Купаются редкие отдыхающие.