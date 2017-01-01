"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком

Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:32
  • 10
  • 0

Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком. Это можно понять по сильно засыпанному местами променаду (деревянный трап), который простирается вдоль береговой линии. В некоторых местах променад не засыпан, так как рядом стоят заградительные плетёные заборчики. Сейчас середина сентября, но погода продолжает радовать, поэтому ещё есть отдыхающие на море, которые в основном созерцают красоту Балтийского моря. Купаются редкие отдыхающие.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
10:00 | Artem_077
Добыча янтаря в карьере в посёлке Янтарный Калининградской области
39 0
12.09 12:32 | mreportertv
В Сиднее на пляж приплыла акула
12 0
14:18 | Zakharov29
Незаконные добытчики песка в Орехово-Зуевском районе Подмосковья скрылись с места раскопок
52 0
21.05 02:38 | Лика Белоглазова
Шторм на Балтийском море в Калининградской области