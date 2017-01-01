Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 14:32
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Пляж посёлка Янтарный за сезон заметает песком. Это можно понять по сильно засыпанному местами променаду (деревянный трап), который простирается вдоль береговой линии. В некоторых местах променад не засыпан, так как рядом стоят заградительные плетёные заборчики. Сейчас середина сентября, но погода продолжает радовать, поэтому ещё есть отдыхающие на море, которые в основном созерцают красоту Балтийского моря. Купаются редкие отдыхающие.
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