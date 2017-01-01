Осенний велопарад собрал 20 тысяч участников

Автор: tim777 Дата публикации: 15:37

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Осенний велопарад состоялся сегодня в столице. Колонная стартовала от ВДНХ.

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58 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193491

Колонная стартовала от ВДНХ. Её маршрут пролегал по живописным набережным в центре Москвы, возле нового парка Зарядье. Финиш участников был в парке Красная Пресня. «Правительство Москвы поддерживает велосипедистов и ежегодно проводит подобные мероприятия. Городская сеть велопроката сделала скидки для пользователей», - отметила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Потапова. Осенний велопарад - последний из четырех запланированных в столице на 2017 год. В 2016 году в Москве прошло также четыре велопарада. 9 января состоялся первый зимний велопарад, участие в котором приняли более 3 тыс. человек. В мае количество участников московского велопарада на Садовом кольце превысило 30 тыс. человек, ночной велопарад в июле и осенний велопарад в сентябре собрали по 20 тыс. человек.