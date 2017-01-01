"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Осенний велопарад собрал 20 тысяч участников

Осенний велопарад собрал 20 тысяч участников

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:37
  • 58
  • 0

Осенний велопарад состоялся сегодня в столице. Колонная стартовала от ВДНХ.


Колонная стартовала от ВДНХ. Её маршрут пролегал по живописным набережным в центре Москвы, возле нового парка Зарядье. Финиш участников был в парке Красная Пресня. «Правительство Москвы поддерживает велосипедистов и ежегодно проводит подобные мероприятия. Городская сеть велопроката сделала скидки для пользователей», - отметила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Потапова. Осенний велопарад - последний из четырех запланированных в столице на 2017 год. В 2016 году в Москве прошло также четыре велопарада. 9 января состоялся первый зимний велопарад, участие в котором приняли более 3 тыс. человек. В мае количество участников московского велопарада на Садовом кольце превысило 30 тыс. человек, ночной велопарад в июле и осенний велопарад в сентябре собрали по 20 тыс. человек.
  • 58
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
19:01 | LaimeLaim
Герои из детских сказок поселились на Октябрьской улице в Москве
14 0
18:48 | LaimeLaim
Праздник красок холи в Екатерининском парке
47 0
17:15 | alextsaryev99
Осенний велопарад прошёл в Москве