Тысячи велосипедистов приняли участие в осеннем велопараде в Москве

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В воскресенье, 17 сентября в Москве прошёл ежегодный осенний велопарад. В нем приняли участие участие около 15 тысяч человек. Участники велопарада проехали от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". Общая протяженность маршрута составила около 30 километров. Сбор участников состоялся в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде. В связи в проведением велопарада было ограничено движение автотранспорта. Для движения транспорта были закрыты Звездный бульвар, дублер Проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская набережная, Рубцовская набережная, Лефоровская набережная, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, улица Хамовнический вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская и Краснопресненская набережные, улица 1905 года, Мантулинская улица. Движение автотранспорта открывалось по мере прохождения колонны велосипедистов. Не смотря на пасмурную не очень тёплую погоду у участников велопарада было отличное настроение.