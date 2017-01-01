Осенний велопарад прошёл в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:15

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17 сентября в столице прошёл осенний велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры. Сбор и старт участников велопарада состоялся на Звёздном бульваре в районе ВДНХ, а финиш в парке Красная Пресня. Маршрут велопарада - Ростокинский проезд, набережные: Русаковская, Рубцовская, Лефортовская, Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Хамовнический вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская набережные, улицы 1905 года и Мантулинская. Протяжённость маршрута около 30 км. В общей сложности, как сообщает пресс-служба городского департамента транспорта, участие в велопараде приняло порядка 30 тысяч участников