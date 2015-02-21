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Пожарные и спасатели приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Божьей Матери "Неопалимая Купина"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:15
  • 114
  • 2

17 сентября Российские спасатели приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Божьей Матери "Неопалимая Купина" — покровительницы всех огнеборцев. Пожарные и спасатели особо почитают "Неопалимую купину", считают икону своей заступницей и покровительницей. Святыня оберегает тех, кто посвятили себя славному делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов. Справочно: Купиной в старину называли разросшийся куст - символ веры, именно это слово сохранилось в названии образа. Куст является и указывает на непорочность Богородицы и на ее крепкую веру, благодаря которой Господь возложил на нее особую миссию спасения душ. Предание прибавляет случай, относящийся к славе этой иконы. Когда в Москве был сильный пожар, «Неопалимую Купину» обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели. С тех пор икона считается заступнической от огня и покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из власти стихии.

  • 114
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    19:55
    АГН в 19:53: http://www.mskagency.ru/materials/2705904
  • MR_Denis
    20:12
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:53 http://www.mskagency.ru/materials/2705904 17.09.17. Ссылка на портал добавлена.
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