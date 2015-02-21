Пожарные и спасатели приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Божьей Матери "Неопалимая Купина"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:15

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17 сентября Российские спасатели приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Божьей Матери "Неопалимая Купина" — покровительницы всех огнеборцев. Пожарные и спасатели особо почитают "Неопалимую купину", считают икону своей заступницей и покровительницей. Святыня оберегает тех, кто посвятили себя славному делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов. Справочно: Купиной в старину называли разросшийся куст - символ веры, именно это слово сохранилось в названии образа. Куст является и указывает на непорочность Богородицы и на ее крепкую веру, благодаря которой Господь возложил на нее особую миссию спасения душ. Предание прибавляет случай, относящийся к славе этой иконы. Когда в Москве был сильный пожар, «Неопалимую Купину» обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели. С тех пор икона считается заступнической от огня и покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из власти стихии.