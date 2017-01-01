Памятник жертвам холокоста в посёлке Янтарный впечатляет своей атмосферой

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Памятник жертвам холокоста в посёлке Янтарный - сильно атмосферное место. Памятник в виде рук возвышающихся в небо, изображения людей (евреев), которых постигла эта печальная участь, - всё это сильно впечатляет. Вместо цветов евреи приносят и возлагают к памятнику камни, так как камни вечны, а цветы завянут. Памятник установлен в 2010 году по инициативе и на деньги предпринимателя Владимира Кацмана. Скульптуры Франк Майслер и Арье Овадия.