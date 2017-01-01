В Москве откроют 23 павильона «Продовольственные товары»
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 17.09 22:13
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Благодаря подобным нестационарным торговым объектам шаговой доступности решается вопрос обеспеченности горожан продовольственными товарами там, где не хватает стационарных магазинов.
Выгодно это и предпринимателям, которые тратят минимум средств на старте бизнеса. В день подписания договора они получают полностью готовый к работе объект. Он подключен к электросетям, оснащен холодильниками, торговым оборудованием, кондиционерами и системой отопления. Комфортная температура там поддерживается даже в сильные морозы.
Теперь город закупит ещё 23 торговых павильона, затраты на которые планируется окупить менее чем за четыре года.
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