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Главная  /  Репортажи  /  После ремонта теплотрассы в городе Беломорске дети и техника вязнут в грязи

После ремонта теплотрассы в городе Беломорске дети и техника вязнут в грязи

Автор:
Вадим
Дата публикации:
17.09 23:10
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После двухгодичного ремонта теплотрассы компанией ООО «Карелэнергоресурс» в городе Беломорске Республика Карелия работы по замене труб подошли к концу и всего то требовалось привести достаточное количество грунта, засыпать и разровнять, чтобы привести территорию в центре города между двух пресловутых домов в порядок. Жители домов неоднократно обращались к руководителям города о наведении порядка на придомовой территории, на что в течение 2 лет получали перспективные и многообещающие ответы, вплоть до установки нового детского комплекса, взамен неаккуратно сломанной старой детской площадки. А вот что из этого получилось - смотрите сами. Из-за нехватки необходимого грунта вязнет техника, а еще хуже приходится откапывать детей.

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