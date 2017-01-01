После ремонта теплотрассы в городе Беломорске дети и техника вязнут в грязи

Автор: Вадим Дата публикации: 17.09 23:10

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После двухгодичного ремонта теплотрассы компанией ООО «Карелэнергоресурс» в городе Беломорске Республика Карелия работы по замене труб подошли к концу и всего то требовалось привести достаточное количество грунта, засыпать и разровнять, чтобы привести территорию в центре города между двух пресловутых домов в порядок. Жители домов неоднократно обращались к руководителям города о наведении порядка на придомовой территории, на что в течение 2 лет получали перспективные и многообещающие ответы, вплоть до установки нового детского комплекса, взамен неаккуратно сломанной старой детской площадки. А вот что из этого получилось - смотрите сами. Из-за нехватки необходимого грунта вязнет техника, а еще хуже приходится откапывать детей.