"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве прошел осенний велопарад

В Москве прошел осенний велопарад

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.09 23:20
  • 16
  • 0

Около 20000 велосипедистов приняли участие в осеннем велопараде по улицам Москвы. Погода благоприятствовала проведению мероприятию.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
17.09 23:53 | reporterA94
В Москве прошла первая светская премия «Многодетный PAPA AWARD 2017»
25 0
17.09 18:48 | LaimeLaim
Праздник красок холи в Екатерининском парке
56 0
17.09 17:15 | alextsaryev99
Осенний велопарад прошёл в Москве