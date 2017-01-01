В Москве прошла первая светская премия «Многодетный PAPA AWARD 2017»

Автор: reporterA94 Дата публикации: 17.09 23:53

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193511

На премии «Многодетный PAPA AWARD 2017» в ресторане "la VERONA" прошло награждение специальных номинаций многодетных отцов, а среди номинантов есть и звеёдные папы.Музыкальным сопровождением в этот вечер был DJ List. Мероприятие провела несравнимая Наталья Бичан.Это событие для пап, чье сердце, душа и любовь всегда были и будут рядом со своими детьми и любимыми женами.Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна» специально организовал премию для поддержки и развития семейных ценностей с целью показать, как много значат и делают мужчины, у которых не просто есть дети, а которые помогают своим женам в воспитании детей.