В Москве прошла первая светская премия «Многодетный PAPA AWARD 2017»
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 17.09 23:53
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На премии «Многодетный PAPA AWARD 2017» в ресторане "la VERONA" прошло награждение специальных номинаций многодетных отцов, а среди номинантов есть и звеёдные папы.
Музыкальным сопровождением в этот вечер был DJ List. Мероприятие провела несравнимая Наталья Бичан.
Это событие для пап, чье сердце, душа и любовь всегда были и будут рядом со своими детьми и любимыми женами.
Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна» специально организовал премию для поддержки и развития семейных ценностей с целью показать, как много значат и делают мужчины, у которых не просто есть дети, а которые помогают своим женам в воспитании детей.
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