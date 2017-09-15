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Ремонт дороги во время дождя в городе Выборге (15.09.2017 г.)

Автор:
Женек Кутергин
Дата публикации:
00:41
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Ремонт дороги во время дождя в городе Выборге Ленинградской области.

  • 16
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