"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Префектура ЮЗАО эвакуирована из-за угрозы взрыва

Префектура ЮЗАО эвакуирована из-за угрозы взрыва

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:07
  • 34
  • 1

Сотрудников ряда московских управ и префектур эвакуируют из зданий из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Эвакуация проходит из здания префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району "Коптево" на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа.

  • 34
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:41
    АГН в 13:40: http://www.mskagency.ru/materials/2706118
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
14:32 | tim777
Благоустройство с препятствиями на Большой Якиманке
42 0
17.09 18:36 | LaimeLaim
Работы по благоустройству территории возле станции метро "Академическая"
55 0
13.09 21:17 | Максим Алёхин
Эвакуация была в гостинице "Космос"