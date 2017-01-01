Префектура ЮЗАО эвакуирована из-за угрозы взрыва

Автор: denis947 Дата публикации: 13:07

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Сотрудников ряда московских управ и префектур эвакуируют из зданий из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Эвакуация проходит из здания префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району "Коптево" на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа.