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Главная  /  Репортажи  /  В Москве прошёл осенний велопарад (17.09.17.)

В Москве прошёл осенний велопарад (17.09.17.)

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
13:23
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Около 20 тысяч велосипедистов приняли участие в осеннем велопараде 17 сентября в Москве.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:43
    reporterA94: передай своему оператору, что когда пишешь синхрон, то камеру от интервьюируемого лица уводить на второстепенные планы (ракурсы) не надо. Лучше потом доснять и вставить перебивками.
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