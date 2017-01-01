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Подтопление после дождя на улицах Калининграда

Автор:
sap1210
Дата публикации:
13:24
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Идет сильный дождь, ливневки забиты, уровень воды на дороге доходит до 50 см. Машины глохнут в луже.

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