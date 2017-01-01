Благоустройство с препятствиями на Большой Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 14:32

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193531

Взятый на вооружение курс по развитию велоинфраструктуры и благоустройству городских территорий с каждым днём прибавляет сторонников этих изменений. Город становится все более привлекательным для прогулок, а также для занятий спортом и популяризации активных форм отдыха.Так, в центре Москвы в районе Якиманка два года назад были проведены комплексные работы по благоустройству, в рамках реализации общегородской программы "Моя улица". Территория приобрела новый вид, стало красиво и удобно, хотя в отношении последнего это вопрос дискуссионный.После проведенных работ перемещаться по нечетной стороне улицы Большая Якиманка стало не комфортно. Если ранее здесь был ровный асфальт, то после укладки плитки выезды с нескольких переулков обозначили отдельным пересечением с проезжей частью, отделив при этом пешеходную зону. Все бы хорошо если бы при производстве данных работ были соблюдены важные нюансы и не возникло бы неожиданных препятствий.Речь идет об уровне уложенного бордюрного камня в местах пересечений. Фактически он явился преградой для движения мам с детскими колясками, лицам, передвигающимся на инвалидных колясках, велосипедистам, скейтбродистам и роллерам. Обращения на портал "Наш город", Префектуру Центрального округа не привели ни к какому результату. Чиновники заняли свою любимую позицию - вопрос не в нашей компетенции и предложили обратиться в департамент капитального строительства г. Москвы.Через несколько недель после обращения поступил ответ о том, что "так и должно быть!", т.к по мнению чиновников работы проводились в соответствии с проектной документацией, согласной которой установка бортового камня выполнена по вертикальным отметкам. При этом в тексте ответа нет никаких ссылок на нормативы, согласно которым эти бордюры в районе пересечений с переулками имеют такую высоту. Активисты обратившиеся в организации вероятно надеялись услышать о таких документах как СНиП №3501-2001 и ГОСТ №6665-91. В последнем в пункте №2.2.2 указывается "в местах пересечения с проезжей частью улиц и дорог, высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см".На проблемных точках улицы Большая Якиманка возле домов №23 и №27 высота бордюров явно завышена, т.к составляет около 10 см, что фактически в два раза превышает норматив. При этих очевидных недостатках существуют и комфортные переезды организованные на этой же самой улице. Буквально на соседнем перекрёстке возле дома №17 уже организованы комфортные съезды для удобного перемещения горожан. Этот факт позволяет делать выводы о том, что проведенные работы которые после сдачи объекта были вероятно приняты сквозь пальцы.А тем временем горожане уже за это время почти приноровились "перескакивать" неудобные съезды в местах пересечения с местными переулками, которые особым автомобильным трафиком никогда не отличались и относятся к дорогам местного значения. Как сообщают местные жители и активисты, указывающие на эти огрехи благоустройства, существует положительный опыт создания комфортной среды, которая не создала б помех и автомобилистам, и пешеходам, когда в местах пересечения проезжая часть равнялась с тротуаром при помощи укладки плитки, делая так называемые приподнятые пешеходные переходы, а также и альтернатива это заранее грамотное проведение работ с организацией съездов с учетом высоты бордюрных камней, которые так внезапно стали препятствием для комфортного перемещения горожан.